Take-Two veut poursuivre ses acquisitions, et si possible de gros morceaux Take-Two veut poursuivre ses acquisitions, et si possible de gros morceaux

Lointaine semble l'époque où Microsoft créait un coup d'éclat en annonçant l'acquisition de Rare pour environ 375 millions de dollars, somme considérée comme énorme et finalement aujourd'hui presque anecdotique quand on voit des transactions comme le rachat de Bethesda (8 milliards) et cette semaine celui du géant du mobile Zynga par Take-Two (12,7 milliards !).



Si on revient sur ce sujet, c'est parce que le PDG de T2, donc Strauss Zelnick, a fait part de son intention de poursuivre sa route vers de nouvelles acquisitions, sous-entendant d'ailleurs ne pas être intéressé par des rachats de moyenne portée mais bien « de grandes équipes » et d'excellentes licences.



On reste donc assez loin des intentions d'une boîte comme Embracer, et on comprend pourquoi Take-Two souhaitait récupérer la totalité de Codemasters (avant de perdre aux enchères face à Electronic Arts), en plus d'avoir été présent à la table des négociations pour un éventuel rachat de Warner Bros Games. Qui sera donc le prochain ?