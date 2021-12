PS Plus : leak du programme de janvier PS Plus : leak du programme de janvier

On se répète mais cela devient une véritable routine : comme chaque mois depuis la fin du printemps, un petit malin de Dealabs vient de leaker la liste des jeux PS Plus du mois à venir, donc à télécharger à partir du 4 janvier prochain et on peut dire que l'année démarre plutôt bien :



- Deep Rock Galactic (PS5 & PS4)

- Persona 5 Strikers (PS4)

- DiRT 5 (PS5 & PS4)