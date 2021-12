Tencent rachète Turtle Rock Studios Tencent rachète Turtle Rock Studios

Alors qu'on parlait pas plus tard qu'hier de Back 4 Blood avec sa nouvelle MAJ apportant notamment une véritable progression pour le solo (avec même du hors-ligne), Turtle Rock Studios refait l'actu de manière inattendue : la boîte vient d'être rachetée par les chinois de Tencent. Voilà.



Comme souvent avec ce type d'éditeur, on nous promet que le studio gardera une totale indépendance dans ses projets, juste qu'elle bénéficiera de davantage de soutien financier (et des talents de Tencent pour tout ce qui touche aux structures online), et cela n'empêchera en rien Back 4 Blood de suivre sa carrière aux cotés de Warner Bros.