Assassin's Creed Valhalla prépare aussi le Ragnarok avec sa grosse extension (2022) Assassin's Creed Valhalla prépare aussi le Ragnarok avec sa grosse extension (2022)

Préalablement leaké du coté de VGC, l'extension « massive » d'Assassin's Creed Valhalla vient de se faire à nouveau leaker (habituel chez Ubisoft) avec quelques screens tombés sur Reddit, une date de sortie annoncée pour le 10 mars 2022 et un contexte.



Nous irons donc faire un tour du coté des Neuf Royaumes de la Mythologie Nordique, menacés par les flammes et la glace alors que le royaume des nains (Wat Alheim) est en train de s'effondrer suite à l'enlèvement de Baldr (fils d'Odin) par l'immortel géant Surut.



Et on a même un titre qui prêtera à sourire vu ce qui nous attend également en 2022 coté Sony : Assassin's Creed Valhalla – Dawn of Ragnarok.