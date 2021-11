Halo Infinite (multi) : encore une modification pour la progression et l'xp dès demain

C'était devenu la priorité principale de 343 Industries pour le multi dedepuis son lancement surprise le 15 novembre : revoir le système d'expérience, particulièrement via le Battle Pass, la proposition standard offrant une progression si lente qu'elle était susceptible de démotiver quelques joueurs.De fait, après avoir rapidement proposé une refonte des défis et une durée doublée pour les boost XP, le studio mettra en place dès demain matin un nouveau système très simple, récompensant à la fois ceux qui ne peuvent pas passer des journées sur le jeu, tout en motivant la communauté à quelques parties quotidiennes : les premiers matchs de chaque jour offriront beaucoup plus d'xp :- 500xp pour la première partie- 200xp pour les deux suivantes- 100xp pour les trois d'après- Et ensuite retour à la normale (50xp par partie)D'autres améliorations sont en cours pour ce qui reste (on l'oublie parfois) encore une « bêta », tandis que la campagne solo sera elle lancée la semaine prochaine sur PC et supports Xbox, et bien entendu directement dans le Game Pass.