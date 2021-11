Battlefield 2042 : en pleine tempête, le directeur de conception fait ses valises (mais c'était prévu)

Là on peut parler d'un mauvais timing. Alors quedoit faire face à un lancement chaotique et un nombre record d'évaluations négatives sur Steam, voilà que le directeur de conception (Fawzi Mesmar) annonce faire ses valises, précisant néanmoins que le départ était prévu de longue date, et tant pis si ça donne l'impression de fuir la tempête.Mesmar qui rajoute d'ailleurs rester à Stockholm, recruté par une société via une proposition impossible à refuser, ce qui dans le média signifie un gros chèque, un gros salaire, un beau poste, ou les trois à la fois, et on apprend en outre via le très renseigné Tom Henderson que le studio va subir une large vague de départs mais aussi des recrutements, comme s'il était temps pour la boîte suédoise de renouveler ses talents.continue lui de muter en une expérience correcte, ayant hier accueilli sa deuxième MAJ sachant qu'une troisième est déjà prévue la semaine prochaine.