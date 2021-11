Dragon Age 4 perd maintenant son directeur créatif Dragon Age 4 perd maintenant son directeur créatif

On se demande bien à quoi va ressembler Dragon Age 4, annoncé depuis des plombes et rebooté il y a 4 ans, sans que cela nous déplaise puisque nous sommes passés d'un projet multi à service à un pur RPG solo.



Mais il faut avouer qu'en terme d'images et pour ceux qui veulent retrouver l'ambiance et l'aura des trois premiers (surtout le 1 et le 3), il faudra compter sur des personnalités moins connues tant Bioware perd une à une ses différentes stars. On nous annonce en effet aujourd'hui le départ de Matthew Goldman, directeur créatif de la série jusqu'à présent, mais également Jade Empire et Mass Effect Andromeda.



Ce départ vient s'ajouter à la liste suivante :



- Casey Hudson (directeur du studio)

- Mark Darrah (producteur exécutif)

- David Gaider (scénariste)

- Mike Laidlaw (directeur créatif)

- Fernando Melo (producteur principal)