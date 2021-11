Kingdom Come dépasse les 4 millions

Malgré des complications techniques au lancement pour le petit studio tchèque Warhorse, le bouche-à-oreille autour de l'excellenta fait son effet : Embracer (qui a racheté la boîte depuis) annonce que le titre a dépassé le cap des 4 millions de ventes, soit 1 million de plus depuis juin 2020.La licence n'a pas fini de faire parler d'elle, déjà parce qu'on en attend une version Switch encore dévoilée (et on a déjà un peu peur…), mais aussi parce qu'une suite est en rumeur depuis bien longtemps, d'ailleurs supposée être dévoilée à l'E3 dernier, mais en fait non du coup.