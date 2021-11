De nouveaux visuels (dont le boss Bikke) pour Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin De nouveaux visuels (dont le boss Bikke) pour Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin

Tiens, des nouvelles de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin et on sait que vous l'attendez tous avec grande impatience, donc en voici des visuels tout frais, permettant de découvrir le nouveau design du capitaine pirate Bikke (un méchant), ainsi que la famille de Cornelia, cette dernière souhaitant par dessus-tout aider Jack, un mec qui aime pas le « CHAOS ».



Les autres images reviennent sur quelques uns des éléments du jeu, parfois connus, comme la jauge de rupture aussi bien pour les ennemis que le héros et les cube de soins qui font réapparaître les ennemis (du jamais vu).



Sortie prévue le 18 mars 2022 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.