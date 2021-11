Une nouvelle date pour Advance Wars 1+2 Une nouvelle date pour Advance Wars 1+2

Normalement prévu pour le mois prochain sur Switch, l'espèce de remake/compile des deux principaux Advance Wars a été reportée au printemps 2022 par Nintendo, et un utilisateur de ResetEra a semble t-il découvert la nouvelle date, car tout simplement affichée directement sur l'eShop canadien.



Et en attendant de pouvoir savoir s'il s'agit d'une erreur ou d'un « auto-leak », ce serait donc pour le 8 avril 2022, avec espérons-le encore d'ici-là un petit up graphique qui ne serait aucunement du luxe.