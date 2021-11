Back 4 Blood : la feuille de route dévoilée Back 4 Blood : la feuille de route dévoilée

Le développeur Turtle Rock a publié une nouvelle feuille de route sur Back 4 Blood, avec d'ailleurs quelques surprises puisque outre une grosse MAJ de correctifs ce mois-ci, le mois de décembre viendra apporter la possibilité de jouer enfin en solo, sans avoir besoin d'être connecté en ligne, avec un vrai système de progression (jusque là bridée si vous n'étiez pas en coop).



Décembre qui verra également se renforcer le système de cartes avec des inédites et « un nouveau type », tandis que 2022 annonce aussi du lourd GRATUITEMENT avec :



- Un nouveau mode de difficulté

- Encore de nouvelles cartes

- Nouvelles mutations aléatoires

- Evolution du système de combat au corps-à-corps

- Nouveau mode coop (le versus enfin ???)



Mais il y a aussi du payant forcément et en mettant de coté skins et cartes, on aura surtout droit à trois extensions, chacune constituée de plusieurs missions, d'ennemis inédits ainsi que des armes et cartes, et à chaque fois au moins un nouveau perso jouable.