eFootball : la galère continue pour Konami

Décidément chaque année ou presque se doit d'avoir un lancement totalement foireux et après Cyberpunk 2077 en 2020, la palme est aujourd'hui indéniablement balancée au visage du eFootball de Konami.



Le « retour en force » de la licence PES qui n'a même plus ce nom restera d'une certaine manière dans les mémoires et le sketch continue car non content d'avoir reporté un premier patch correctif qui n'est finalement disponible que ce vendredi 5 novembre, la véritable attente était pour la semaine prochaine (le 11 novembre), moment de la MAJ 1.0.0 qui devait fournir plusieurs améliorations, de l'équilibrage et là encore tout un tas de correctifs, en plus du « Premium Pack » à 39,99€ qui était disponible à la précommande depuis longtemps.



Et devinez quoi ? Absolument rien n'est prêt au point que l'éditeur doit se résoudre à un report de la MAJ… au printemps 2022 ! De fait, les précommandes du « Premium Pack » sont annulées, ceux qui sont passés par la case réservation se verront remboursés automatiquement et comme si ce n'était pas suffisant, si vous faîtes partie de ceux qui ont précommandé, il faudra effacer le jeu puis le re-télécharger pour continuer à jouer.



Il y a tout de même une certaine ironie à se rendre compte que le véritable lancement du jeu aura donc lieu… au moment où Electronic Arts s'apprêtera à lancer sa communication pour FIFA 23.