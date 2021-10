La prochaine BlizzCon (2022) finalement annulée La prochaine BlizzCon (2022) finalement annulée

Décidément et contrairement à beaucoup qui ont su gérer la transition, Blizzard a lui bien du mal à faire avec la pandémie qui perdure : après l'annulation de la BlizzCon l'année dernière, la nouvelle formule hybride programmée pour février 2022 passe également à la trappe dans le but de laisser les dirigeants « faire une pause » et « prendre du recul ».



Donc officiellement, le but de prendre son temps pour mettre en place efficacement un nouvel événement digne des attentes des fans, mais officieusement, on sait surtout que l'éditeur compte jouer un peu la discrétion entre les affaires internes (harcèlements, sexisme…) et de nombreux départs sur les très attendus Overwatch 2 et Diablo IV, chacun n'ayant aucune fenêtre de sortie pour le moment.