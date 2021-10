La FIFA déjà prête à négocier avec d'autres La FIFA déjà prête à négocier avec d'autres

Ce n'est toujours pas pleinement officiel mais le divorce entre Electronic Arts et la FIFA semble acté, le premier pour avoir sous-entendu un nouveau nom pour sa licence (EA Sports F.C. apparemment), le deuxième pour ayant dressé un communiqué évoquant étrangement être ouvert à des négociations avec d'autres partenaires.



Concrètement oui, un autre éditeur (Konami pour la blague ?) pourra s'il en a les finances sortir un jeu FIFA, ce qui devrait créer une énorme confusion auprès du grand public qui n'a pas suivi l'affaire. La FIFA qui exploitera du coup la scène eSport pour bien appuyer que sa relation avec le JV restera effective malgré la fin de son accord de très longue date avec EA.



Pour rappel, l'une des raisons données de la séparation viendrait d'une renégociation de la FIFA (une somme deux fois plus importante est demandée pour l'exploitation de la marque) et l'obligation pour le détenteur du contrat de se réserver au cadre JV standard, donc pas d'eSport ou de merchandising.