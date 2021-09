Scarlet Nexus débarque dans le Game Pass Scarlet Nexus débarque dans le Game Pass

Même si tout est forcément relatif vu les chiffres de ventes, la gamme Xbox Series affiche une forme presque étonnante au Japon, s'apprêtant bientôt (et donc en seulement un an) à dépasser le total de la Xbox One. Total qui n'est que d'un peu plus de 100.000 unités mais bon, les faits sont là.



Tout en se servant des influenceurs pour promouvoir sa machine, la branche locale profite du TGS pour vanter l'intégration des produits locaux dans le service Game Pass comme Yakuza 7, Dragon Quest XI ou encore NieR Automata, et vient d'annoncer que A.I. The Somnium Files (Spike Chunsoft) entrerait dans la danse dès aujourd'hui, suivi prochainement de Scarlet Nexus (Bandai Namco).





UPDATE



- Scarlet Nexus est également disponible.

- Et c'est valable sur PC, Xbox et xCloud.