Malgré l'absence d'annonces, Respawn continue de considérer Titanfall comme son ADN Malgré l'absence d'annonces, Respawn continue de considérer Titanfall comme son ADN

Il semble y avoir un petit couac de communication chez Respawn. Plus tôt dans la semaine, Jason Garza qui est tout de même l'un des responsables de communauté pour la licence Titanfall déclarait ouvertement que la licence était plus ou moins considérée comme morte, ou du moins qu'il n'y avait rien à en attendre tant le développeur était occupé sur d'autres jeux, donc Apex Legends et un nouveau projet Star Wars qui reste à confirmer.



Le compte-rendu de la déclaration a été fait par IGN, et a finalement fait réagir… Respawn lui-même qui via Twitter indique que « Contrairement à ce que certaines personnes rapportent, Titanfall est le cœur même de notre ADN », ajoutant un « Qui sait ce que l'avenir nous réserve... ».



Bon on reprend espoir mais on espère que « l'ADN » en question ne servira pas uniquement dans le cadre d'un éventuel event autour de Apex Legends...