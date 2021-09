Driver : toujours pas de nouveau jeu, mais un retour programmée en série TV Driver : toujours pas de nouveau jeu, mais un retour programmée en série TV

Ubisoft n'est pas le dernier à cracher sur des prétentions cross-média et c'est peu de le dire vu les projets déjà sortis (pas encore très marquants certes) et ceux à venir, particulièrement chez Netflix entre un film The Division, une série Live Assassin's Creed, et des projets animation autour de Splinter Cell, Far Cry et même Blood Dragon.



Et ce n'est as fini car voilà qu'on apprend via GamesIndustry que Driver est également concerné pour une série TV, apparemment Live, mais cette fois via le service Binge, nouveau service de streaming (australien) dont le lancement aura lieu l'année prochaine.



Pourquoi pas et on peut dire que c'est loin d'être la franchise la plus inadaptable, et on ne peut maintenant qu'espérer que la qualité soit au rendez-vous, que la VF aura le bon goût de nous placer un « T'as ruiné la caisse, mec », mais aussi et surtout que l'éditeur se décide à redonner sa chance à cette licence enterrée comme trop d'autres.