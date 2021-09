Marvel's Avengers : Spider-Man officiellement validé pour la fin d'année (RDV demain ?) [UP] Marvel's Avengers : Spider-Man officiellement validé pour la fin d'année (RDV demain ?) [UP]

C'est désormais pleinement officiel et en attendant d'en avoir un premier aperçu (demain lors du PlayStation Showcase), sachez que Crystal Dynamics valide l'arrivée de Spider-Man dans son Marvel's Avengers pour cet hiver, et on peut deviner que, si tout se passe bien du moins, l'équipe parviendra à caler cette extension pour les alentours du nouveau film prévu à la mi-décembre dans les salles.



L'extension comme le personnage seront pour rappel exclusif aux supports Sony, contrairement au reste du nouveau contenu annoncé dont en vrac :



- Lancement du premier raid

- Nouveau type d'ennemi

- Hausse du level-max

- Retour des anciens events



UPDATE



- Bon bah ce ne sera pas pour le PlayStation Showcase selon Crystal Dynamics qui nous donne rendez-vous pour un peu plus tard.