eFootball (PES) arrive le 30 septembre

Konami annonce que la carrière de sondémarrera donc le 30 septembre sur PC et supports PlayStation/Xbox, avec comme annoncé un contenu très réduit au départ et dont vous pouvez avoir un aperçu concret dans le visuel ci-dessous.Les choses vont néanmoins très vite s'accélérer avec une première grosse MAJ déjà prévue avant la fin de l'année qui proposera notamment de nouveaux modes de jeu et la possibilité de créer sa propre équipe, sans oublier plus tard du total cross-play incluant le mobile, une prise en compte des fonctionnalités de la DualSense, de nouvelles équipes (forcément) mais aussi, et ça surprend toujours, des nouveautés de gameplay déjà annoncées mais indisponibles à la sortie. Le progrès.