Elden Ring : quelques visuels et infos Elden Ring : quelques visuels et infos

On espérait une apparition bien burnée durant la conférence de Geoff Keighley mais malheureusement, Elden Ring s'est contenté du minimum « en apparence » avec seulement cinq visuels à grignoter ci-dessous mais aussi de nouvelles informations grâce à quelques rares élus de la presse qui ont pu mater 20 minutes de gameplay. Qui sait si la présentation ne sera pas lâchée au public sous peu.



- Monde ouvert oblige (au moins pour l'Entre-Terre), le joueur disposera d'une carte, donc autant dire une surprise pour un jeu FromSoftware.

- Pour autant faut pas rêvez, il n'y aura aucune carte pour les donjons, et le système de voyage rapide ne fonctionnera également que dans l'Entre-Terre.

- La map sera accompagnée d'une boussole et d'une sorte d'indicateur pour vous montrer la prochaine voie mais pas inquiétude : libre à vous d'aller où vous souhaitez.

- La map gagnera en indication au fur et à mesure de votre propre exploration, et vous pourrez l'annoter comme par exemple un trésor en apparence inaccessible, ou un gros streum qui vous a démonté 6 fois de suite, histoire de revenir lui faire cracher du sang un peu plus tard.

- L'exploration misera plus que jamais sur la verticalité sans pour autant se montrer punitif car, c'est surprenant, il n'y aura pas de dégâts de chute.

- Comme déjà dit par le passé, outre les six régions autour de l'Entre-Terre (et les boss qui vont avec), la map sera jonchée de zones annexes (mini-donjons, cimetières, grottes…).



- La preview permet de revenir sur l'évolution du personnage beaucoup plus souple avec tout un tas de possibilités dans le build mais aussi la présence de l'infiltration tirée de Sekiro.

- Comme souvent, il faudra passer par un personnage pour gagner en level.

- Possibilité d'invoquer jusqu'à 2 joueurs au pif pour de l'aide, ou des esprits de PNJ.



Sortie prévue le 21 janvier 2022.