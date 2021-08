Enclave va aussi avoir droit à son remaster Enclave va aussi avoir droit à son remaster

Faisant aussi partie de ceux décidés à ressusciter les vieilleries du jeu vidéo, dont le remaster de BloodRayne Betrayal attendu le 9 septembre, Ziggurat Games a annoncé s'atteler à faire revenir Enclave, un jeu d'action qui ne parlera peut-être pas à grand-monde puisque remontant aux débuts de l'ère Xbox première du nom (2002) avant d'avoir droit quelques années plus tard à un portage sur Wii.



Et c'est donc en fin d'année que l'on pourra redécouvrir ce titre très sympa (il y a 20 ans du moins) sur PlayStation 4, Xbox One et Switch, avec des visuels améliorés et une bande-son refaite. C'est du moins la promesse, aucun trailer ou visuel n'ayant été lâché avec le communiqué.