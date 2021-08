FFIV Pixel Remaster a sa date de sortie FFIV Pixel Remaster a sa date de sortie

Après une sortie simultanée des trois premiers épisodes, Square Enix poursuit tranquillement la série de ses « Pixels Remaster » en annonçant une sortie de Final Fantasy IV pour le 8 septembre, toujours sur PC et mobile, et aux prix de 17,99€ (avec réduction de 20 % en cas de précommande).



Comme pour les précédents, on retrouvera le produit dans une forme plus ou moins brute, avec uniquement des sprites (vite fait) revisités jusqu'aux menus, sans oublier la bande-son réarrangée et quelques bonus pour la forme.