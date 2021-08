[Rumeur] Nouvel indice pour le retour de Quake [Rumeur] Nouvel indice pour le retour de Quake

Bethesda a dévoilé tous les détails de sa QuakeCon avec un planning à retrouver ci-dessous (rajoutez 6h pour obtenir les horaires FR) avec le retour des fondamentaux du moment dont des panels sur Deathloop à l'approche du lancement ou encore du Doom Eternal, qui doit nous montrer son mode Horde (solo) et sa refonte du PVP jugé jusque là très accessoire.



Mais le plus important se situe dans la double mention de Quake, licence qui fête ses 25 ans, et le site XboxEra nous révèle avoir obtenu une version préalable du dit programme qui mentionnait expressément une « édition revitalisée » signée MachineGames, renvoyant donc aux rumeurs sur une résurrection de la licence, avec aussi bien une campagne solo que du multi.



La mention a été supprimée depuis mais on garde espoir, en rappelant que le même studio planche en annexe sur une adaptation de Indiana Jones, nous faisant d'ailleurs nous poser quelques questions sur l'avenir de Wolfenstein qui était censé accueillir un ultime épisode pour compléter la trilogie.