Capcom : mise à jour des données softwares, dont RE Village et Monster Hunter Rise

Comme à chaque trimestre, Capcom a mis à jour sa base de données, ici à la date arrêtée du 30 juin et marquée par l'arrivée de Resident Evil Village qui démarre directement à 4,5 millions, dépassant de fait le total de Resident Evil 3 Remake même s'il reste beaucoup de travail pour côtoyer les plus grands, surtout Resident Evil 7 qui s'est offert 800.000 ventes de plus en un trimestre pour venir maintenant approcher des 10 millions (plus gros succès de la saga, si on enlève le cumule des multiples versions type remaster, HD, etc).



L'autre grosse progression est Monster Hunter Rise qui n'a eu aucun mal à devenir le deuxième plus gros succès de la franchise, sans pouvoir faire trembler l'intouchable Monster Hunter World qui a néanmoins terminé sa carrière et devrait laisser l'épisode switch réduire l'écart avec le temps, à défaut de le dépasser.



Enfin, on notera que mine de rien, avec les années, Street Fighter V aura réussi à sauver les meubles et peu sans nul doute espérer dépasser les 6 millions sur la longueur.



Série Monster Hunter

- Monster Hunter World : 17,3 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter World Iceborne : 8,2 millions (+ 500.000)

- Monster Hunter Rise : 7,3 millions (+ 2,5 millions)



Série Resident Evil

- Resident Evil 7 : 9,8 millions (+ 800.000)

- Resident Evil 2 Remake : 8,6 millions (+ 500.000)

- Resident Evil 5 : 7,9 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 6 : 7,9 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Village : 4,5 millions

- Resident Evil 3 Remake : 4,4 millions (+ 100.000)

- Resident Evil HD : 3,1 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 0 HD : 3 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Revelations 2 : 2,8 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 HD (PS4/One) : 2,3 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 5 HD (PS4/One) : 2,2 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 4 HD : 1,6 million (+ 200.000)

- Resident Evil Revelations 1+2 (Switch) : 1 million



Série Devil May Cry

- Devil May Cry 5 : 4,5 millions (+ 200.000)

- Devil May Cry 4 SE : 1,7 million (+ 100.000)

- DMC Definitive Edition : 1,2 million (+ 100.000)



Série Baston

- Street Fighter V : 5,8 millions (+ 300.000)

- Street Fighter 30th Anniversary : 1,9 million (+ 100.000)

- Ultimate Marvel VS Capcom 3 (PS4/One) : 1,2 million (+ 100.000)



Autres

- Dragon's Dogma (PC) : 2,1 millions (+ 100.000)

- Lost Planet 2 : 2,1 millions (+ 100.000)

- Okami HD : 1,7 million (+ 100.000)

- Ace Attorney Trilogy : 1,2 million (+ 100.000)

- Dead Rising (PC/PS4/One) : 1,2 million (+ 100.000)

- Mega Man 11 : 1,4 million (+ 100.000)