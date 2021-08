Un nouveau South Park est en préparation, mais on ne sait pas qui s'en occupe Un nouveau South Park est en préparation, mais on ne sait pas qui s'en occupe

La société de Parker & Stone nous révèle tranquillement, avec quelques lignes en plein cœur d'un communiqué sur les revenus globaux, qu'un nouveau jeu South Park est actuellement en chantier. Ou plus précisément un jeu « 3D », ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose (techniquement, les deux précédents sont conçus en 3D).



Aucune autre information et donc rien ne dit si ce sera de nouveau Ubisoft, qui avait signé un contrat pour récupérer le premier RPG de THQ, avant d'en signer un deuxième uniquement pour une suite, dont les ventes n'ont visiblement pas été satisfaisantes du point de vue de l'éditeur, pendant que la qualité ne l'était pas non plus totalement du point de vue des fans.