Avengers : une date pour l'arrivée au Wakanda Avengers : une date pour l'arrivée au Wakanda

Marvel's Avengers vient d'accueillir une MAJ permettant de taper du défi à très haut-level (limite le maximum pour ceux qui veulent du répondant), une bonne manière de patienter jusqu'à la troisième grosse extension gratuite dédiée à Black Panther, qui justement vient de s'offrir une date de sortie : ce sera le 17 août prochain sur PC et consoleux pourront découvrir « La Guerre pour le Wakanda ».



La veille du lancement (donc le 16) se tiendra une nouvelle Round Table qui nous présentera ce qui sera donc la plus grosse MAJ de contenu à ce jour, autant au niveau du casting que dans le bestiaire, avec une toute nouvelle zone de jeu qui permettra enfin d'enrichir les modes secondaires.



En attendant, on rappelle que le titre est toujours disponible en week-end gratuit jusqu'au 1er août (PC, Stadia, PS5, PS4) et que l'intégralité des joueurs Xbox inclus sont en bonus d'xp +400 %.