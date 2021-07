Battlefield 2042 : malin, EA ne laissera pas les joueurs créer leur propre Battle Royale dans le Portal Battlefield 2042 : malin, EA ne laissera pas les joueurs créer leur propre Battle Royale dans le Portal

On a abordé le sujet déjà deux fois cette semaine : le second gros morceau de Battlefield 2042 résidera dans son mode « Portal », une sorte de gigantesque éditeur qui permettra de retrouver 13 maps (7 issus du dit épisode, 6 des anciens) avec possibilité pour la communauté de concevoir ses propres règles et modes, pour si chacun le souhaite mêler classes, armes et véhicules de différentes époques tout en proposant des bonus et malus pour équilibrer l'ensemble.



Bref, ça semblait être la promesse du « Faîtes ce que vous voulez ! » mais pas non plus totalement. Le site web The Loadout a en effet contacté le studio Ripple Effect (sous-traitant qui épaule DICE spécialement pour ce mode) avec la simple question : la communauté pourra t-elle du coup créer du Battle Royale ?



Et c'est là que le concepteur Rob Donovan tortille un peu en répondant que non car le « Portal » n'est pas un éditeur de map mais plutôt un éditeur d'expérience, ce qui du coup ne veut rien dire puisqu'on parlait bien d'une expérience de jeu ici, mais on comprend surtout que si Battle Royale il devait y avoir, DICE préférera s'en occuper lui-même car ce serait une bonne façon d'en relancer la communication, encore plus si EA s'amuse à nous faire une Warzone.



N'oublions néanmoins pas qu'il reste encore un troisième mode à dévoiler, dit « Hazard Zone », mais les rumeurs semblent pointer vers une expérience de jeu à plus petite échelle que les modes à 64 ou 128 joueurs.