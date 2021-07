Jeff Grubb : Dragon Age 4 serait pour 2023 Jeff Grubb : Dragon Age 4 serait pour 2023

Le prochain Mass Effect par Bioware, c'est dans très longtemps mais on sait tous que nous aurons l'occasion de patienter avec la prochaine production du studio, annoncé depuis un bon moment déjà, à savoir le nouveau Dragon Age.



Sauf qu'on parle d'un titre annoncé en 2018 tout de même, époque où l'on espérait naïvement un lancement en 2020 avant de vite comprendre que ce serait pour 2021 au mieux, et si c'est évidemment foutu pour cette année, il semble qu'il ne soit même pas la peine de miser pour la suivante : selon les sources généralement bien informées de Jeff Grubb, l'objectif serait aujourd'hui un début concret de la communication en 2022 pour un lancement courant 2023.



C'est loin. Mais on se dira tout de même que l'affaire Anthem aura assuré au studio de revenir (car ça a été certifié) vers une expérience purement solo, ce qui n'empêchera éventuellement pas une composante online en annexe, comme l'avait proposé Dragon Age Inquisition.