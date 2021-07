Avec 1 million de ventes, Monster Hunter Stories 2 a dépassé le total du premier Avec 1 million de ventes, Monster Hunter Stories 2 a dépassé le total du premier

Capcom aura bien fait de redonner sa chance à Monster Hunter Stories : le deuxième épisode tout juste sorti vient de dépasser le million de ventes (en cumulant Switch et PC), performance que n'avait jamais pu atteindre le premier opus à cause d'un contexte particulier, celui d'avoir loupé la tentative cross-média tout en étant sorti sur une 3DS déjà délaissée à l'époque.



Et moins de deux semaines, ça laisse le temps pour continuer d'attirer des intéressés qui continueront d'entendre parler du jeu via les quelques MAJ gratuites à venir, cinq annoncées pour le moment, et la deuxième est programmée pour le 5 août avec deux nouvelles montures à chopper, et un Kulve Taroth à affronter en coopération.