EA Play Live : pas de Skate non plus

On avait ironisé la dernière fois sur le sujet mais c'est décidément vraiment comme ça que les choses se présentent : à force de se manger des critiques à chaque show depuis des années, Electronic Arts préfère maintenant dérouler la liste de tout ce qu'il ne faudra pas attendre, afin de bien atténuer la liste des déçus.



De fait, après l'absence certifiée du prochain Dragon Age, du prochain Mass Effect et de tout ce qui tient de près ou de loin à Star Wars, on nous annonce maintenant que l'heure n'est pas encore à la présentation de la résurrection de la licence Skate. L'équipe s'excuse, réservant néanmoins un « petit truc » pour demain.



Bon, de l'EA Play Live de ce jeudi 22 juillet, restera donc Battlefield 2042, les jeux multi à service, les simulations sportives, et visiblement le retour de Dead Space avec on l'espère autre chose qu'un teaser CG.