[Rumeur] La raison pour laquelle la franchise Judgment ne peut pas sortir sur PC [Rumeur] La raison pour laquelle la franchise Judgment ne peut pas sortir sur PC

Comme chacun l'a remarqué, si la série Yakuza a désormais ses pieds sur le PC comme sur consoles, il n'en est toujours rien de Judgment : non seulement le premier épisode n'est sorti que sur consoles (dont sur les dernières depuis quelques semaines), mais il en sera de même pour sa suite à venir plus tard cette année.



Une politique assez incompréhensible de la part de SEGA, mais la réponse semble avoir été trouvé par le site japonais Nikken Taishu qui a pu s'entretenir avec une source proche de la situation, gardant son anonymat. On y apprend que SEGA avait bien l'intention de sortir Lost Judgment sur PC via Steam, et donc probablement le premier épisode, avant de se confronter à un refus assez inattendu de la part de l'agence de talents responsable du droit d'image (très stricte au Japon) de l'acteur Takuya Kimura qui donne son visage au héros principal de cette franchise.



L'agence en question refuse en effet que le visage de ses « talents » se retrouve sur une plate-forme comme le PC car pouvant se « connecter directement à internet », ce qui ne veut pas dire grand-chose mais on peut probablement comprendre derrière tout cela que ce type de boîte souhaitant impérativement gérer à 100 % l'image de leurs différentes stars, ils ne sont peut-être pas très chaud à voir tout cela sortir sur un support sujet au modding avec les possibles dérives derrière, parfois drôles, parfois un chouïa plus malsaines.



Plus important, la même source évoque que SEGA ne serait pas très satisfait de cette décision et que le support PC étant désormais considéré comme l'un de leurs piliers, le manque à gagner pourrait conduire à la fin de la licence après Lost Judgment. Même si on sait qu'il restera toujours la solution de tout simplement changer de héros pour le troisième...