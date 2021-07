Pour sauver ce qu'il reste de Titanfall, des hackers s'en prennent à Apex Legends Pour sauver ce qu'il reste de Titanfall, des hackers s'en prennent à Apex Legends

Pour une communauté certes réduite mais néanmoins active, le multi du premier Titanfall est amplement supérieur à celui de sa suite, et si les intéressés auraient pu continuer d'y jouer dans leur coin sans rien demander à personne, une problématique sévit depuis maintenant plus de trois ans sur PC : de nombreux bugs, plantages et problèmes de vulnérabilité sont au programme, rendant le jeu parfois injouable alors même qu'il est toujours disponible à la vente (et on rappelle que le premier Titanfall est un titre exclusivement multi). Pire encore, EA a entre temps sorti le jeu sur Steam sans chercher à améliorer les choses.



La communauté a donc au départ créé le site « Savetitanfall » pour faire une sorte d'appel à l'éditeur qui visiblement a préféré regarder ailleurs, jusqu'à ce que les plaignants décident de passer la seconde : un groupe de hackers s'est jeté sur l'une des plus grosses sources de revenus du moment, un certain Apex Legends du même développeur, et les joueurs de ce dernier (sur PC surtout) font depuis ce week-end face à des menus vides et un paquet de liens renvoyant vers le site précité.



Pris à la gorge, Respawn n'a pas eu d'autres choix que de déclarer travailler sur des correctifs pour répondre à la communauté de Titanfall, déjà orpheline après la supposée (mais probable) annulation d'un troisième épisode, le studio étant aujourd'hui beaucoup trop occupé sur Apex Legends et un nouveau projet Star Wars.