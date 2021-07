Doom Eternal va s'offrir un mode Horde

ID Software ne veut pas lâcher sonet alors que la version Switch continue son suivi avec un peu de retard (le deuxième DLC arrivera en fin d'année) et que les versions PlayStation 5 et Xbox Series ont reçu leur upgrade gratuite il y a peu, les développeurs annoncent que le « Battlemode » aura droit prochainement à une mise à jour majeure avec un rééquilibrage, une nouvelle map et tout simplement des fonctions plus compétitives pour relancer cet apport multi auquel pas grand-monde ne prête attention il est vrai.Tout cela devrait être montré plus en détails lors de la QuakeCon du mois d'août avec une petite surprise : l'arrivée d'un nouveau mode solo, qui sera simplement de la pure Horde pour ceux qui veulent montrer leur skill.Notons qu'on ignore toujours si l'équipe souhaite fournir de nouvelles extensions solo pour cet épisode, ou passer ensuite à toute autre chose.