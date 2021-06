L'organisme de classification coréen enregistre aussi la Castlevania Advance Collection L'organisme de classification coréen enregistre aussi la Castlevania Advance Collection

Les choses commencent à se confirmer doucement pour un probable Castlevania Advance Collection car après l'organisme de classification australien, c'est le tout aussi renseigné équivalent coréen qui vient d'enregistrer le titre, uniquement sur PC même s'il n'y a aucune raison que les consoles échappent à cette deuxième compilation.



On attend maintenant que Konami se décide à officialiser la chose pour que chacun puisse découvrir ou redécouvrir les trois très sympathiques épisodes de la bonne vieille Game Boy Advance :



- Castlevania : Circle of the Moon (2001)

- Castlevania : Harmony of Dissonance (2002)

- Castlevania : Aria of Sorrow (2003)