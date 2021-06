Sonic 2022 devra poser les bases de l'avenir Sonic 2022 devra poser les bases de l'avenir

Toujours tenu dans le secret même si cette fois pleinement officialisé, celui que l'on appellera pour le moment Sonic 2022 ne manque déjà pas d'une certaine ambition à en croire le producteur Takashi Iizuka (Sonic Team) qui n'y va pas par quatre chemins : ce nouvel épisode sera la nouvelle référence sur laquelle s'appuieront les futurs productions du hérisson, comme le fut Sonic Adventure il y a deux décennies. Rien que ça.



Vu les quelques mots lancés à gauche/à droite, on parle effectivement d'un grand changement avec monde ouvert, des composantes tirés de l'univers RPG (xp, compétences…) mais toujours la présence de stages dits « classiques » donc à grande vitesse, que l'on découvrira aux travers de portails.



On ne peut qu'en espérer le meilleur, avec toujours un certain degré de méfiance envers cette franchise, surtout quand le dernier représentant de la Sonic Team vu le très oubliable Sonic Forces.