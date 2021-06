NieR Automata désormais à 6 millions NieR Automata désormais à 6 millions

Le compte Twitter de la franchise NieR est tout fier d'annoncer l'incroyable performance de NieR Automata qui dépasse désormais les 6 millions de ventes, ce qui signifie donc 1 million d'unités supplémentaires au compteur depuis décembre dernier. Merci les promos, et tout simplement le bouche-à-oreille.



D'ailleurs NieR Replicant vient de son coté de taper son premier million depuis son lancement il y a deux mois, tandis que NieR Reincarnation sur mobile continue d'attirer une belle audience au Japon tout en se préparant pour l'occident.



Bref, une saga qui devient de plus en plus importante aux yeux de Square Enix qui a annoncé il y a quelques temps recruter du monde pour un nouveau chantier autour de cette série (sans apporter plus de précisions) pendant que Yoko Taro s'occupe actuellement sur un projet moindre dont on ne sait encore rien, si ce n'est qu'il est uniquement prévu pour le marché dématérialisé, et qu'on y retrouvera le compositeur de NieR (justement) et Drakengard 3.