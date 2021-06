Biomutant s'améliore encore avec sa 1.5 Biomutant s'améliore encore avec sa 1.5

Comme promis, Experiment 101 continue d'améliorer son Biomutant avec aujourd'hui la mise en ligne d'un patch 1.5 sur les trois supports (PC, PS4, One) avec une centaine de correctifs mais aussi des améliorations qui ne sont pas de refus :



- Le Level Max du personnage passe de 50 à 100.

- Système de loot amélioré pour garantir une plus grande variété et limiter les doublons.

- Possibilité de démanteler les objets directement depuis la fenêtre du loot.

- Possibilité de masquer l'équipement de tête.

- Enfin l'ajout d'un lock pour le corps-à-corps.

- Enfin une mécanique de cancel pour les esquives.

- Nouvelles options pour la map.

- Nouvelles options pour le New Game Plus.



Comme d'habitude, bravo à ceux qui ont patienté avant de se lancer dans l'aventure.