[LEAK] Infos sur le prochain Call of Duty

Encore un leak en cette semaine qui va bientôt passer la seconde coté actualité, et ça vient cette fois des sources du site VGC qui nous indique que le prochain Call of Duty va tout simplement zapper la période E3 2021 pour mieux se préparer d'ici l'été. Pas si surprenant : Activision avait fait de même l'année dernière avec COD Black Ops : Cold War et ça ne les a pas vraiment desservi coté ventes.



Pour autant, on a des informations :



- Le titre sera Call of Duty : Vanguard.

- Il est bien développé par Sledghammer Games.

- Toujours PC et en cross-gen coté PlayStation et Xbox.

- Lancement prévu en novembre.

- Mode campagne, multi et zombies.

- Cadre WW2 entre Europe et Pacifique.



Enfin, un gros lien marketing sera fait avec Warzone qui passera en mode WW2 pour s'adopter au nouveau cru, et sans trop se faire attendre puisque la map dédiée (la plus grande à ce jour dans ce Battle Royale) sera lâchée le jour même du lancement de Vanguard.



Warzone qui accueillera pour l'occasion de nouveaux véhicules et une mise à jour graphique.