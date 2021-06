Bloodstained 2 : en fait, il est bien annoncé Bloodstained 2 : en fait, il est bien annoncé

Faut savoir. Après avoir déclaré clairement qu'un Bloodstained 2 (ou quel que soit son nom) était en développement dans un simple rapport de présentation, 505 Games a finalement fait marche-arrière en publiant une nouvelle version de son document, effaçant toute trace de cette annonce au point de penser à une éventuelle bourde, ou tout simplement que l'éditeur n'était en fait pas directement concerné par cette suite.



Mais finalement si. Car c'est via Twitter que 505 Games explique que oui, une suite est bien en cours de planification chez ArtPlay, mais qu'il y a bien eu erreur en l'annonçant aussi rapidement tant il reste une bonne marge dans le développement et que pour l'heure, la priorité de la communication tourne autour de Bloodstained : Ritual of the Night qui n'a pas encore épongé l'intégralité de sa feuille de route.