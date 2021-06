Sony confirme officiellement que Bend Studio travaille sur une toute nouvelle licence Sony confirme officiellement que Bend Studio travaille sur une toute nouvelle licence

Dans les nombreuses informations liées aux PlayStation Studios, l'une vient simplement confirmer de manière officielle ce que l'on savait déjà, au départ par les sources de Jason Schreier puis par des anciens du studio : effectivement, Bend Studio ne travaille plus sur un Days Gone 2, mais bien sur une toute nouvelle licence.



C'est une nouvelle fois Hermen Hulst (directement des PS Studios) qui a déclaré la chose sur le PlayStation Blog, ajoutant comme on s'y attendait qu'il s'agira d'une production en monde ouvert… et il faudra se contenter de cela avant une future annonce.