Cinq Need for Speed font leurs adieux

Sans le moindre avertissement préalable, ne serait-ce que pour prévenir les retardataires qu'ils peuvent lâcher un billet, Electronic Arts a retiré des différents stores online une partie des derniers Need for Speed en date, soit :



- Need for Speed Carbon

- Need for Speed Undercover

- Need for Speed : Shift

- Shift 2 Unleashed

- Need for Speed : The Run



Et pour ceux qui possèdent déjà un ou plusieurs de ces produits, les boutiques de micro-transactions ont été fermées tandis que les serveurs s'effaceront à jamais à partir du 31 août.



Le CM choisit bien ses mots en déclarant qu'il n'y a plus suffisamment de joueurs en ligne pour « poursuivre le travail nécessaire » pour maintenir en vie les différents titres, ce qui est une façon comme une autre de faire comprendre que des serveurs, ça coûte de l'argent, et que comme dans bien des licences de jeux de caisse, les droits des marques & musiques empêchent le prolongement des ventes, surtout quand ça n'intéresse plus personne.



Rappelons néanmoins qu'un nouvel épisode est en préparation, cette fois chez Criterion, et qu'il devrait arriver pour la prochaine année fiscale.