Virtua Fighter 5 U.S. aussi dans le PS Now

Décidément, Sony veut aider SEGA à pousser au maximum le très proche Virtua Fighter 5 : Ultimate Shodown puisque non seulement le titre sera offert dès demain aux abonnés PS Plus (et pour 2 mois), mais il sera aussi au programme du PlayStation Now à la même date.



Ce ne sera d'ailleurs pas l'unique titre de SEGA vu que Sonic Force, Sonic Mania et Team Sonic Racing seront au programme, accompagné de Slay the Spire, Car Mechanic Simulator mais aussi et surtout The Witcher 3 dans son édition GOTY (donc avec les deux extensions), avec déjà la certitude qu'il restera dans le service jusqu'au 6 septembre 2021.