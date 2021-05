[Rumeur] Skull & Bones : un développement encore rebooté il y a quelques mois [Rumeur] Skull & Bones : un développement encore rebooté il y a quelques mois

Officiellement, Skull & Bones ne sortira pas cette année, même si Ubisoft avait promis des nouvelles en 2021 et reste à voir si parole sera tenue. Et on peut d'ailleurs en douter en lisant un rapport tout juste pondu par le site « GameLuster », expliquant selon une source interne de l'éditeur que le développement a été rebooté pour la deuxième fois il y a seulement quelques mois, sans savoir si cela avait un lien avec le licenciement du directeur général de la branche à Singapour (en lien avec le « nettoyage » dû aux affaires de harcèlements sexuels).



Et donc, la « troisième version » de ce titre annoncé il y a déjà quatre ans se rapprocherait maintenant d'un Sea of Thieves sur certains points, et proposerait deux types de perspectives : une vue à la première personne quand vous êtes à bord du navire, avant de passer à la troisième quand vous mettez pied à terre.



Selon les mêmes sources, ce reboot n'en serait (forcément) qu'à l'étape alpha et il y aurait d'ailleurs assez peu de chances de le voir dans les bacs en 2022. Décidément.