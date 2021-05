3,5 millions de joueurs ont touché à Outriders

Pendant toute sa communication, personne ne semblait croire un seul instant au potentiel commercial demais il faut reconnaître que Square Enix a eu le nez fin quand on apprend que durant son premier mois de carrière (donc du 1er avril au 1er mai), le titre a réussi à attirer plus de 3,5 millions de joueurs uniques, ce qui ne reflète pas non plus les ventes (car n'oublions pas le Game Pass) mais tout de même le fait qu'on parle d'un véritable sujet de curiosité.Selon l'éditeur,est en passe de devenir la plus grande franchise de l'histoire de People Can Fly et avec un temps de jeu moyen annoncé à environ 30h, on peut dire que la plupart qui s'y sont essayés ont adopté le concept, certes classique, mais plutôt efficace.