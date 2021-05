Knockout City va démarrer sa carrière avec une phase d'essai gratuit (pour tous)

Même si tout le monde attendait de base un free-to-play dans la grande tradition de l'ère moderne,sera comme on le sait tous un jeu dit « premium » (19,99€), ce qui n'empêchera pas Electronic Arts de lui donner un maximum de chance pour ameuter du monde.Car outre une récente bêta qui a attiré plus d'un million de joueurs et le fait qu'il sera offert à tous les abonnés EA Play, donc également à ceux qui sont Game Pass Ultimate, l'éditeur nous apprend maintenant que sa nouvelle licence sera, dès la sortie (ce 21 mai), accessible gratuitement à tous pendant 10 jours. Aucune excuse donc pour ne pas lui laisser une chance.Dix jours d'ailleurs qui permettront de se lancer dans la Saison 1 (25 mai) comme vous pouvez le voir avec la première feuille de route ci-dessous.