Resident Evil Village démarre à 3 millions Resident Evil Village démarre à 3 millions

Les voyants étaient au vert pour laisser présager d'une belle performance commerciale, et c'est confirmé : avec 3 millions d'unités écoulées (chiffre mixant les unités expédiées et ventes numériques), Resident Evil Village se pose comme l'un des meilleurs démarrages de la franchise, à jeu égal avec Resident Evil 2 Remake, et donc 500.000 de plus que Resident Evil 7, celui qui tourne aujourd'hui à 8,5 millions.



C'est donc actuellement un nouveau joli coup pour Capcom et sa franchise phare qui d'ailleurs vient du coup de dépasser les 100 millions depuis ses débuts dans les années 90.



Le top des meilleurs départs pour la série :



- Resident Evil 6 : 4,5 millions

- Resident Evil 5 : 4 millions

- Resident Evil Village : 3 millions

- Resident Evil 2 Remake : 3 millions

- Resident Evil 7 : 2,5 millions