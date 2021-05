The Coalition passe officiellement à l'Unreal Engine 5 The Coalition passe officiellement à l'Unreal Engine 5

C'est un peu logique même si toujours bon à savoir officiellement : le studio The Coalition des Xbox Game Studios annonce avoir commencé à transférer ses ressources vers du développement full « New Gen », avec pour conséquence un évident passage à l'Unreal Engine 5 comme dans la grande tradition du studio, et même tout simplement de la franchise Gears.



Le communiqué confirme d'ailleurs que « plusieurs » chantiers sont en préparation au sein de la boîte, tous attendus dans les années à venir. On rappellera que selon Jeff Grubb, The Coalition travaille (sans surprise) sur un nouveau Gears, un soutien sur Halo Infinite et enfin une nouvelle licence, possiblement tirée de la série Star Wars.