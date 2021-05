Une date pour Asha in Monster World

Après avoir été lancé au Japon il y a environ 2 semaines,a enfin sa date de sortie claire et définitive pour l'occident : ce sera le 28 mai (comme leaké) sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, puis le 29 juin sur PC.En dématérialisé, cela vous coûtera 34,99€ tandis qu'en boîte, il faudra lâcher 39,99€ pour le plaisir du physique et le petit bonus qui va avec (led'origine).