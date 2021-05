Google Stadia perd maintenant son chef de produit Google Stadia perd maintenant son chef de produit

Google a beau avoir fait part de belles intentions concernant l'avenir de Stadia, il faut avouer que les mauvaises nouvelles s'enchaînent en 2021 et une autre vient se rajouter à la liste avec le départ (confirmé) de John Justice, l'une des têtes d'affiche du service car vice-président et chef de produit depuis la mise en place.



Pour rappel, depuis le début d'année, nous avons appris la fermeture des studios internes (et des rumeurs de nombreuses annulations dont un projet avec Kojima Prod) puis les départs d'importance tels que Jack Buser (directeur des jeux) et surtout Phil Harrison.