Sony signe un partenariat avec Discord

Petit pied de nez de Sony à Microsoft : alors que ces derniers se sont vus refuser l'achat de la plate-forme de communication Discord (140 millions d'utilisateurs), c'est finalement Sony qui est arrivé à signer un partenariat, ce qui reste loin d'une acquisition à 10 milliards de dollars mais tout de même un accord pour « rapprocher les expériences Discord et PlayStation » avec mise en place du programme début 2022 sur consoles et mobiles.



Pas plus de précisions même si les détails tomberont dans les mois à venir, mais on peut imaginer facilement une intégration plus souple de Discord sur les différentes PlayStation et un accès relié sur mobile, support qui (coïncidence) est depuis peu en vue des PlayStation Studios si l'on en croit des offres d'emploi éloquentes sur le sujet.